Трамп сообщил о вручении придуманной им премии Fake News Awards

"Премия за фейковые новости (Fake News Awards), присуждаемую самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ, будет вручена тем, кто проиграл в среду, 17 января, а не в этот понедельник. Интерес к премии и ее важность намного больше, чем кто-либо мог представить!", - написал Трамп.

Напомним, на днях журналист Майкл Вулфф опубликовал книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинах.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США. В книге также рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали.

В свою очередь Дональд Трам отреагировал на книгу, заявив, что автор - "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и ложную книгу".