Трамп назвав себе “дуже стабільним генієм”

Нагадаємо, журналіст Майкл Вулффа написав книгу “Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа”, яка стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

У книзі Вулфф описує інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Автор книги стверджує, що був у Білому Домі і спілкувався з Трампом та десятками політиків та урядовців під час його першого року на посту президента США. У книзі також розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували.

У свою чергу Дональд Трам відреагував на книгу, заявивши, що автор — “повний невдаха, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу”.

“Насправді, протягом всього мого життя мої два найбільших активи — розумова стабільність і справжній розум. Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США — з першої спроби... Думаю, це можна назвати не просто „розум“, але „геній“, і дуже стабільний геній”, — заявив Трамп.

Як повідомляв УНН, конгресмени США звернулись до психіатра через стан здоров’я Трампа.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2018 р.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2018 р.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2018 р.