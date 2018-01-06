Трамп назвав себе “дуже стабільним генієм”

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп відреагував на критику в свою адресу, описану в книзі журналіста Майкла Вулффа, назвавши себе не просто “генієм”, а “дуже стабільним генієм”. Про це він заявив у серії твіттів, коментуючи книгу, передає УНН.