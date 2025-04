Трамп назвал себя "очень стабильным гением"

Напомним, журналист Майкл Вулфф написал книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США. В книге также рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали.

В свою очередь Дональд Трам отреагировал на книгу, заявив, что автор - "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и ложную книгу".

"На самом деле, в течение всей моей жизни мои два крупнейших активы - умственная стабильность и настоящий ум. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, к президенту США - с первой попытки ... Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", - заявил Трамп.

Как сообщал УНН, конгрессмены США обратились к психиатру из-за состояние здоровья Трампа.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence .....

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018

.... Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top TV Star .....

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018

.... to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius .... and a very stable genius at that!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018