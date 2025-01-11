Мексиканские пожарные отправились в Калифорнию для помощи с ликвидацией лесных пожаров
Киев • УНН
Пожарные из Мексики присоединятся к 10 000 спасателей для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе. Решение поддержали президент Клаудия Шейнбаум и Национальный совет гражданской защиты Мексики.
Пожарные Мексики присоединятся к ликвидации пожара в американском штате Калифорния. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, передает УНН.
Детали
"Пожарные из Мексики направляются к пожару в Итоне - присоединяются к более 10 000 сотрудников, которые уже находятся на месте. Калифорния глубоко благодарна за поддержку президента Клаудии Шейнбаум, когда мы работаем над подавлением лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Наше партнерство и общая преданность помощи общинам, которые в этом нуждаются, очень ценятся", - пишет издание со ссылкой на заявление Ньюсома в Х.
Решение об отправке пожарных в Калифорнию подтвердил и Национальный совет гражданской защиты Мексики.
"Мексиканская делегация отправится с миссией солидарности, чтобы защитить жизнь и природу. Мексика с Соединенными Штатами. Солидарность не имеет границ", - говорится в заявлении.
Напомним
Несколько крупных лесных пожаров продолжают бушевать в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, по меньшей мере 10 человек погибли.
Лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, в Малибу горят дома знаменитостей.