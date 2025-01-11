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Мексиканські пожежники відправилися до Каліфорнії для допомоги з ліквідацією лісових пожеж

Мексиканські пожежники відправилися до Каліфорнії для допомоги з ліквідацією лісових пожеж

Київ • УНН

 • 32876 перегляди

Пожежники з Мексики приєднаються до 10 000 рятувальників для боротьби з пожежами в Лос-Анджелесі. Рішення підтримали президент Клаудія Шейнбаум та Національна рада цивільного захисту Мексики.

Пожежники Мексики приєднаються до ліквідації пожежі в американському штаті Каліфорнія. Про це пише видання Newsweek з посиланням на губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, передає УНН.

Деталі

"Пожежники з Мексики прямують до пожежі в Ітоні - приєднуються до понад 10 000 співробітників, які вже знаходяться на місці. Каліфорнія глибоко вдячна за підтримку президента Клаудії Шейнбаум, коли ми працюємо над придушенням лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Наше партнерство та спільна відданість допомозі громадам, які цього потребують, дуже цінуються", - пише видання з посиланням на заяву Ньюсома в Х.

Рішення про відправку пожежників до Каліфорнії підтвердила і Національна рада цивільного захисту Мексики.

"Мексиканська делегація вирушить із місією солідарності, щоб захистити життя та природу. Мексика зі Сполученими Штатами. Солідарність не має кордонів", - ідеться в заяві.

Нагадаємо

Декілька великих лісових пожеж продовжують вирувати в окрузі Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія, щонайменше 10 людей загинули.

Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися до Голлівудських пагорбів, де почалася евакуація місцевих жителів, у Малібу горять будинки знаменитостей. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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