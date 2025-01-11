Число погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе почти удвоилось
Киев • УНН
Количество погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе возросло до 58 особей. Ученые обнаружили живых дельфинов, которые плавают среди нефтяных пленок в районе аварии.
С 5 января почти вдвое увеличилось количество дельфинов, погибших после разлива мазута после аварии российских танкеров в Керченском проливе, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа», пишет УНН.
Детали
По данным центра, как указано, всего было обнаружено 58 погибших дельфинов, состояние тел которых показывает, что они погибли не более чем 3 недели назад. Также было найдено 58 очень старых китообразных тел, гибель которых наступила задолго до разлива мазута.
По результатам выхода в море сотрудники «Дельфа» обнаружили в 5 км от берега в районе аварии танкеров афалин и азовок, которые плавали среди нефтяных пленок и мелких фракций мазута.
Дополнение
Ранее «Дельфа» сообщала, что с момента крушения российских танкеров по состоянию на 5 января было найдено 61 погибшее китообразное, смерть 32 особей, предположительно, связана с разливом мазута в Черном море.
Выброс мазута у берегов оккупированного Крыма: более 30 дельфинов погибли, километры загрязнений06.01.25, 10:29 • 24649 просмотров