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Кількість загиблих дельфінів після розливу мазуту в Керченській протоці майже подвоїлася

Кількість загиблих дельфінів після розливу мазуту в Керченській протоці майже подвоїлася

Київ • УНН

 • 44444 перегляди

Кількість загиблих дельфінів після розливу мазуту в Керченській протоці зросла до 58 особин. Науковці виявили живих дельфінів, які плавають серед нафтових плівок в районі аварії.

З 5 січня майже вдвічі збільшилася кількість дельфінів, які загинули після розливу мазуту після аварії російських танкерів у Керченській протоці, повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на науково-екологічний центр порятунку дельфінів "Дельфа", пише УНН.

Деталі

За даними центру, як вказано, усього було виявлено 58 загиблих дельфінів, стан тіл яких показує, що вони загинули не більше ніж 3 тижні тому. Також було знайдено 58 дуже старих китоподібних тіл, загибель яких настала задовго до розливу мазуту.

За результатами виходу в море співробітники "Дельфа" виявили за 5 км від берега в районі аварії танкерів афалін та азовок, які плавали серед нафтових плівок та дрібних фракцій мазуту.

Доповнення

Раніше "Дельфа" повідомляла, що з моменту аварії російських танкерів станом на 5 січня було знайдено 61 загиблого китоподібного, смерть 32 особин, імовірно, пов'язана з розливом мазуту в Чорному морі.

Викид мазуту біля берегів окупованого Криму: понад 30 дельфінів загинули, кілометри забруднень06.01.25, 10:29 • 25288 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
chorne-moreЧорне море
krymКрим

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