Трамп повідомив про вручення вигаданої ним премії Fake News Awards
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що переніс на 17 січня вручення премії Fake News Awards. Про це він написав у своєму мікроблозі в twitter, повідомляє УНН.
“Премія за фейкові новини (Fake News Awards), що присуджується найбільш корумпованим і упередженим з великих ЗМІ, буде вручена тим, хто програв в середу, 17 січня, а не в цей понеділок. Інтерес до премії і її важливість набагато більше, ніж будь-хто міг уявити!”, — написав Трамп.
Нагадаємо, днями журналіст Майкл Вулффа опублікував книгу “Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа”, яка стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.
У книзі Вулфф описує інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.
Автор книги стверджує, що був у Білому Домі і спілкувався з Трампом та десятками політиків та урядовців під час його першого року на посту президента США. У книзі також розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували.
У свою чергу Дональд Трам відреагував на книгу, заявивши, що автор — “повний невдаха, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу”.