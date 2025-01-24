Трамп посетит пострадавшие от стихийных бедствий регионы США во время первой поездки после инаугурации
Киев • УНН
Президент США планирует посетить Северную Каролину после урагана и Лос-Анджелес после пожаров. Трамп критикует администрацию Байдена и рассматривает реформу FEMA по выплатам за стихийные бедствия.
Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в западную часть Северной Каролины, пострадавшую от урагана, и опустошенный лесными пожарами Лос-Анджелес, в первой поездке во время своего второго срока на посту, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
«Президент-республиканец раскритиковал бывшего президента Джо Байдена за реакцию его администрации в Северной Каролине, а также облил презрением лидеров Калифорнии за политику в отношении водных ресурсов, которая, как он ложно утверждал, усилила недавние пожары», - отмечает издание.
Трамп также рассматривает возможность реформирования Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Некоторые из его консервативных союзников предложили сократить объем возмещения, которое агентство выплачивает штатам за борьбу с наводнениями, ураганами, торнадо и другими бедствиями.
Трамп раскритиковал FEMA и призвал штаты решать проблемы самостоятельно23.01.25, 11:58 • 26430 просмотров
Белый дом попросил членов Конгресса Калифорнии, включая демократов, провести круглый стол в ангаре для самолетов в Санта-Монике во время визита Трампа, согласно информации от человека, знакомого с планами.