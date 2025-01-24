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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп посетит пострадавшие от стихийных бедствий регионы США во время первой поездки после инаугурации

Трамп посетит пострадавшие от стихийных бедствий регионы США во время первой поездки после инаугурации

Киев  •  УНН

 • 4493 просмотра

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Президент США планирует посетить Северную Каролину после урагана и Лос-Анджелес после пожаров. Трамп критикует администрацию Байдена и рассматривает реформу FEMA по выплатам за стихийные бедствия.

Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в западную часть Северной Каролины, пострадавшую от урагана, и опустошенный лесными пожарами Лос-Анджелес, в первой поездке во время своего второго срока на посту, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

«Президент-республиканец раскритиковал бывшего президента Джо Байдена за реакцию его администрации в Северной Каролине, а также облил презрением лидеров Калифорнии за политику в отношении водных ресурсов, которая, как он ложно утверждал, усилила недавние пожары», - отмечает издание.

Трамп также рассматривает возможность реформирования Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Некоторые из его консервативных союзников предложили сократить объем возмещения, которое агентство выплачивает штатам за борьбу с наводнениями, ураганами, торнадо и другими бедствиями.

Трамп раскритиковал FEMA и призвал штаты решать проблемы самостоятельно23.01.25, 11:58 • 26430 просмотров

Белый дом попросил членов Конгресса Калифорнии, включая демократов, провести круглый стол в ангаре для самолетов в Санта-Монике во время визита Трампа, согласно информации от человека, знакомого с планами.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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