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Трамп раскритиковал FEMA и призвал штаты решать проблемы самостоятельно

Киев  •  УНН

 • 8594 просмотра

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Дональд Трамп раскритиковал работу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, заявив что оно «мешает». Он призвал штаты самостоятельно решать чрезвычайные ситуации, а федеральное правительство должно лишь финансово помогать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) «всем мешает», а штатам стоит самостоятельно решать свои проблемы. Об этом он сказал в интервью Шону Хеннити, которое транслировалось на Fox News.

Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, Трамп планирует провести «в ближайшее время масштабное обсуждение» вопроса относительно Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, поскольку он «предпочел бы, чтобы штаты сами решали свои проблемы».

FEMA - это совсем другая тема для обсуждения, потому что она только все усложняет. FEMA не выполняло свою работу в течение последних четырёх лет

- сказал Трамп Шону Хеннити из Fox News в предварительно записанном интервью.

Трамп привел пример: если на Оклахому обрушится торнадо, то штату должно быть разрешено отреагировать, а затем федеральное правительство сможет помочь им финансово.

Напомним,

 Генеральные прокуроры 22 штатов США подали в суд, чтобы заблокировать шаг президента Дональда Трампа, направленный на прекращение столетней иммиграционной практики, известной как гражданство по рождению.

Алина Волянская

Алина Волянская

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