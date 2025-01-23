Трамп раскритиковал FEMA и призвал штаты решать проблемы самостоятельно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) «всем мешает», а штатам стоит самостоятельно решать свои проблемы. Об этом он сказал в интервью Шону Хеннити, которое транслировалось на Fox News.

Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, Трамп планирует провести «в ближайшее время масштабное обсуждение» вопроса относительно Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, поскольку он «предпочел бы, чтобы штаты сами решали свои проблемы».

FEMA - это совсем другая тема для обсуждения, потому что она только все усложняет. FEMA не выполняло свою работу в течение последних четырёх лет