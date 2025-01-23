Трамп розкритикував FEMA та закликав штати вирішувати проблеми самостійно

Президент США Дональд Трамп заявив, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) "всім заважає", а штатам варто самостійно вирішувати свої проблеми. Про це він сказав в інтерв’ю Шону Хенніті, яке транслювалося на Fox News.

Про це повідомляє Axios, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, Трамп планує провести "найближчим часом масштабне обговорення" питання щодо Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, оскільки він "вважав за краще б, щоб штати самі вирішували свої проблеми".

FEMA - це зовсім інша тема для обговорення, тому що вона тільки все ускладнює. FEMA не виконувало свою роботу протягом останніх чотирьох років - сказав Трамп Шону Хенніті з Fox News у попередньо записаному інтерв'ю.

Трамп навів приклад: якщо на Оклахому обрушиться торнадо, то штату має бути дозволено відреагувати, а потім федеральний уряд зможе допомогти їм фінансово.

Нагадаємо

Генеральні прокурори 22 штатів США подали до суду, щоб заблокувати крок президента Дональда Трампа, спрямований на припинення столітньої імміграційної практики, відомої як громадянство за народженням.