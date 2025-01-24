Трамп відвідає постраждалі від стихійних лих регіони США під час першої поїздки після інавгурації

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вирушить у західну частину Північної Кароліни, яка постраждала від урагану, і спустошений лісовими пожежами Лос-Анджелес, у першій поїздці під час свого другого терміну на посаді, пише УНН з посиланням на AP.

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"Президент-республіканець розкритикував колишнього президента Джо Байдена за реакцію його адміністрації в Північній Кароліні, а також облив презирством лідерів Каліфорнії за політику щодо водних ресурсів, яка, як він неправдиво стверджував, посилила нещодавні пожежі", - зазначає видання.

Трамп також розглядає можливість реформування Федерального агентства з надзвичайних ситуацій. Деякі з його консервативних союзників запропонували скоротити обсяг відшкодування, яке агенція виплачує штатам за боротьбу з повенями, ураганами, торнадо та іншими лихами.

Трамп розкритикував FEMA та закликав штати вирішувати проблеми самостійно

Білий дім попросив членів Конгресу Каліфорнії, включаючи демократів, провести круглий стіл в ангарі для літаків у Санта-Моніці під час візиту Трампа, згідно з інформацією від людини, обізнаної з планами.