Трамп попросил у конгресса США 4 млрд дол. для отпора КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп попросил у американского конгресса выделить дополнительно 4 миллиарда долларов на укрепление противоракетной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, развернутых сил США, союзников или партнеров", - обратился Д.Трамп к конгрессу в письме.
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Президент США повторил свою просьбу к конгрессу выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Также Д.Трамп запросил 1,2 миллиарда долларов для увеличения численности войск в Афганистане и выполнения стратегических планов его администрации в Южной Азии. Эти средства позволят усилить контингент американских войск в Афганистане еще 3500 военнослужащими.
Еще 700 миллионов долларов американський лидер попросил выделить на ремонт кораблей ВМС США, пострадавших от столкновений с гражданскими судами.
Напомним, Д.Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией.