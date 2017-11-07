Трамп попросил у конгресса США 4 млрд дол. для отпора КНДР

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59804 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127807 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 107034 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107854 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100770 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105566 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102634 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трамп попросил у конгресса США 4 млрд дол. для отпора КНДР

Трамп попросил у конгресса США 4 млрд дол. для отпора КНДР

Киев  •  УНН

 • 10423 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп попросил у американского конгресса выделить дополнительно 4 миллиарда долларов на укрепление противоракетной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, развернутых сил США, союзников или партнеров", - обратился Д.Трамп к конгрессу в письме.

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Президент США повторил свою просьбу к конгрессу выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Также Д.Трамп запросил 1,2 миллиарда долларов для увеличения численности войск в Афганистане и выполнения стратегических планов его администрации в Южной Азии. Эти средства позволят усилить контингент американских войск в Афганистане еще 3500 военнослужащими.

Еще 700 миллионов долларов американський лидер попросил выделить на ремонт кораблей ВМС США, пострадавших от столкновений с гражданскими судами.

Напомним, Д.Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией.

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