Трамп попросил у конгресса США 4 млрд дол. для отпора КНДР

"Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, развернутых сил США, союзников или партнеров", - обратился Д.Трамп к конгрессу в письме.

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Президент США повторил свою просьбу к конгрессу выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Также Д.Трамп запросил 1,2 миллиарда долларов для увеличения численности войск в Афганистане и выполнения стратегических планов его администрации в Южной Азии. Эти средства позволят усилить контингент американских войск в Афганистане еще 3500 военнослужащими.

Еще 700 миллионов долларов американський лидер попросил выделить на ремонт кораблей ВМС США, пострадавших от столкновений с гражданскими судами.

Напомним, Д.Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией.