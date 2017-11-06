Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что Япония купит "огромные объемы" военной техники из США, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Д.Трамп заявил, что с этим оборудованием Япония сможет сбивать "с неба" ракеты из Северной Кореи.
Д.Трамп также добавил, что это означало бы рабочие места для Соединенных Штатов и большую безопасность для Японии.
С.Абэ заявил, что Япония уже покупает много оборонного оборудования из США и что она планирует модернизировать его из-за роста напряженности в связи с Северной Кореей. С.Абэ сказал, что Япония будет сбивать ракеты только тогда, когда это будет необходимо.
Напомним, Япония применит новые санкции против КНДР.