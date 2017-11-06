Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59800 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127796 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 107029 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109601 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107850 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105565 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102634 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией

Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией

Киев  •  УНН

 • 10443 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что Япония купит "огромные объемы" военной техники из США, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Д.Трамп заявил, что с этим оборудованием Япония сможет сбивать "с неба" ракеты из Северной Кореи.

Д.Трамп также добавил, что это означало бы рабочие места для Соединенных Штатов и большую безопасность для Японии.

С.Абэ заявил, что Япония уже покупает много оборонного оборудования из США и что она планирует модернизировать его из-за роста напряженности в связи с Северной Кореей. С.Абэ сказал, что Япония будет сбивать ракеты только тогда, когда это будет необходимо.

Напомним, Япония применит новые санкции против КНДР.

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