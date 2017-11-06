Трамп ожидает масштабного военного соглашения с Японией

Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Д.Трамп заявил, что с этим оборудованием Япония сможет сбивать "с неба" ракеты из Северной Кореи.

Д.Трамп также добавил, что это означало бы рабочие места для Соединенных Штатов и большую безопасность для Японии.

С.Абэ заявил, что Япония уже покупает много оборонного оборудования из США и что она планирует модернизировать его из-за роста напряженности в связи с Северной Кореей. С.Абэ сказал, что Япония будет сбивать ракеты только тогда, когда это будет необходимо.

Напомним, Япония применит новые санкции против КНДР.