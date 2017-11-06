Трамп очікує на масштабну військову угоду з Японією

Виступаючи на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, Д.Трамп заявив, що з цим обладнанням Японія зможе збивати "з неба" ракети з Північної Кореї.

Д.Трамп також додав, що це означало б робочі місця для Сполучених Штатів і більшу безпеку для Японії.

С.Абе заявив, що Японія вже купує багато оборонного обладнання з США і що вона планує модернізувати його через зростання напруженості у зв'язку з Північною Кореєю. С.Абе сказав, що Японія збиватиме ракети лише тоді, коли це буде необхідно.

Нагадаємо, Японія застосує нові санкції проти КНДР.