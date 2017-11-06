Японія застосує нові санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе сьогодні оголосив про плани застосувати додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з продовженням нею розвитку ракетної і ядерної програм, передає УНН з посиланням на Associated Press.
С.Абе заявив, що у вівторок оголосить про "заморожування активів 35 північнокорейських організацій і окремих осіб".
Він зробив таку заяву під час спільної прес-конференції після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, який перебуває з триденним візитом в Токіо в рамках свого азійського туру.
Прем'єр Японії додав, що тема Північної Кореї домінувала під час їх переговорами і що вони повністю притримуються тієї ж позиції з цього питання. С.Абе повторив, що зараз час не для діалогу, а для максимального тиску на Північну Корею.
Нагадаємо, Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР.