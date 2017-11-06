Японія застосує нові санкції проти КНДР

С.Абе заявив, що у вівторок оголосить про "заморожування активів 35 північнокорейських організацій і окремих осіб".

Він зробив таку заяву під час спільної прес-конференції після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, який перебуває з триденним візитом в Токіо в рамках свого азійського туру.

Прем'єр Японії додав, що тема Північної Кореї домінувала під час їх переговорами і що вони повністю притримуються тієї ж позиції з цього питання. С.Абе повторив, що зараз час не для діалогу, а для максимального тиску на Північну Корею.

Нагадаємо, Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР.