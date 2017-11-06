Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Уряд Південної Кореї оголосив про введення нових санкцій проти 18-ти високопосадовців КНДР, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Південна Корея в понеділок запровадила односторонні санкції проти 18-ти осіб з КНДР”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що санкції було запроваджено у рамках міжнародних зусиль щодо обмеження незаконних грошових надходжень КНДР.
“Всі вони є людьми в фінансових установах Північної Кореї, які вже перебувають під санкціями Організації Об’єднаних Націй”, — додається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готує новий запуск ракети.