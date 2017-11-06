Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР

“Південна Корея в понеділок запровадила односторонні санкції проти 18-ти осіб з КНДР”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що санкції було запроваджено у рамках міжнародних зусиль щодо обмеження незаконних грошових надходжень КНДР.

“Всі вони є людьми в фінансових установах Північної Кореї, які вже перебувають під санкціями Організації Об’єднаних Націй”, — додається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готує новий запуск ракети.