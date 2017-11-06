Южная Корея ввела новые санкции против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правительство Южной Кореи объявило о введении новых санкций против 18-ти высокопоставленных лиц КНДР, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Южная Корея в понедельник ввела односторонние санкции против 18-ти человек с КНДР”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что санкции были введены в рамках международных усилий по ограничению незаконных денежных поступлений КНДР.
“Все они являются людьми в финансовых учреждениях Северной Кореи, которые уже находятся под санкциями ООН”, — добавляется в сообщении.
Как сообщал УНН, разведка Южной Кореи заявила, что КНДР готовит новый запуск ракеты.