Южная Корея ввела новые санкции против КНДР

“Южная Корея в понедельник ввела односторонние санкции против 18-ти человек с КНДР”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что санкции были введены в рамках международных усилий по ограничению незаконных денежных поступлений КНДР.

“Все они являются людьми в финансовых учреждениях Северной Кореи, которые уже находятся под санкциями ООН”, — добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, разведка Южной Кореи заявила, что КНДР готовит новый запуск ракеты.