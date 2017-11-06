Япония применит новые санкции против КНДР

С.Абэ заявил, что во вторник объявит о "замораживании активов 35 северокорейских организаций и отдельных лиц".

Он сделал такое заявление во время совместной пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который находится с трехдневным визитом в Токио в рамках своего азиатского тура.

Премьер Японии добавил, что тема Северной Кореи доминировала во время их переговорами и они полностью придерживаются одной и той же позиции по этому вопросу. С.Абэ повторил, что сейчас время не для диалога, а для максимального давления на Северную Корею.

Напомним, Южная Корея ввела новые санкции против КНДР.