Япония применит новые санкции против КНДР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9205 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70392 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135858 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109543 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111751 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109391 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101885 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106246 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102947 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148648 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Япония применит новые санкции против КНДР

Япония применит новые санкции против КНДР

Киев  •  УНН

 • 8081 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня объявил о планах применить дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с продолжением ею развития ракетной и ядерной программ, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

С.Абэ заявил, что во вторник объявит о "замораживании активов 35 северокорейских организаций и отдельных лиц".

Он сделал такое заявление во время совместной пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который находится с трехдневным визитом в Токио в рамках своего азиатского тура.

Премьер Японии добавил, что тема Северной Кореи доминировала во время их переговорами и они полностью придерживаются одной и той же позиции по этому вопросу. С.Абэ повторил, что сейчас время не для диалога, а для максимального давления на Северную Корею.

Напомним, Южная Корея ввела новые санкции против КНДР.

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