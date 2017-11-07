Трамп попросив у конгресу США 4 млрд дол. для протидії КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп попросив у американського конгресу виділити додатково 4 мільярди доларів на зміцнення протиракетної оборони для протидії загрозі з боку Північної Кореї, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Цей запит підтримує додаткові зусилля з виявлення, ураження і захисту від будь-якого застосування Північною Кореєю балістичних ракет проти Сполучених Штатів, розгорнутих сил США, союзників або партнерів", - звернувся Д.Трамп до конгресу у листі.
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Президент США повторив своє прохання до конгресу виділити 1,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Також Д.Трамп запросив 1,2 мільярда доларів для збільшення чисельності військ в Афганістані і виконання стратегічних планів його адміністрації в Південній Азії. Ці кошти дозволять посилити контингент американських військ в Афганістані ще 3500 військовослужбовцями.
Ще 700 мільйонів доларів американський лідер попросив виділити на ремонт кораблів ВМС США, які постраждали від зіткнень з цивільними судами.
Нагадаємо, Д.Трамп очікує масштабної військовогї угоди з Японією.