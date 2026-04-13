Трамп пообещал немедленно топить иранские корабли за приближение к блокаде Ормузского пролива
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о готовности ВМС США уничтожать иранские катера в Ормузском проливе. Для ликвидации судов применят тактику борьбы с пиратами.
Президент Дональд Трамп выступил с новой угрозой в адрес Ирана, заявив, что США потопят любые иранские корабли, которые приблизятся к американской блокаде в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Трамп заявил, что, хотя иранский флот был "полностью уничтожен", США не потопили его "быстроходные ударные корабли", предупредив, что если они приблизятся к блокаде, ВМС США применят ту же тактику, что и против предполагаемых наркоторговцев на лодках.
Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы используем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко
