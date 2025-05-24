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Трамп подписал указы о "ядерном возрождении" США и стандартах науки

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Президент США подписал указы о реформе науки и ядерных технологий, включая тестирование реакторов и прозрачность исследований. Это должно восстановить доверие к науке.

Трамп подписал указы о "ядерном возрождении" США и стандартах науки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 23 мая, подписал указы, направленные на реформирование науки и ядерных технологий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Детали

Отмечается, что подписанные указы касаются "возрождения ядерной энергетики" и внедрения "золотого стандарта науки". Они разрешают тестирование передовых конструкций ядерных реакторов в лабораториях Министерства энергетики, открывают путь к строительству ядерных объектов на федеральных землях и обязывают Комиссию по ядерному регулированию своевременно выдавать лицензии.

Мы восстанавливаем мощную американскую ядерную промышленную базу, перестраиваем безопасную и суверенную внутреннюю цепь поставок ядерного топлива и ведем мир к будущему, которое будет подпитываться американской ядерной энергией. Эти действия имеют решающее значение для американской энергетической независимости и дальнейшего доминирования в области ИИ и других новых технологий

- заявил Майкл Кратсиос, директор Управления науки и технологий Белого дома.

В Белом доме сообщили, что Президент США также подписал указ о внедрении "золотого стандарта науки". Речь идет о введении принципов научной практики на стандартах прозрачности, открытости к критике и проверкам, а также такой, которая не имеет конфликта интересов. Этим указом Трамп якобы "восстанавливает общественное доверие к науке".

"Указ определяет "золотой стандарт науки" и требует от федеральных исследовательских агентств согласовать свои существующие программы и деятельность с этими фундаментальными принципами. Кроме федеральных агентств, администрация Трампа призывает всех американских исследователей и академические учреждения вернуться к основам, восстановив "золотой стандарт науки", - говорится в сообщении.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Иран и США приближаются к ядерному соглашению. Он призвал Тегеран действовать быстро, предупредив о возможных негативных последствиях в случае промедлений.

Трамп одобрит разработку противоракетного щита "Golden Dome" за сотни миллиардов в ближайшие дни - CNN19.05.25, 15:18 • 8320 просмотров

Вита Зеленецкая

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