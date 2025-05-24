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Трамп підписав укази про "ядерне відродження" США і стандарти науки

Київ • УНН

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Президент США підписав укази про реформу науки та ядерних технологій, включаючи тестування реакторів і прозорість досліджень. Це має відновити довіру до науки.

Трамп підписав укази про "ядерне відродження" США і стандарти науки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п’ятницю, 23 травня підписав укази, спрямовані на реформування науки та ядерних технологій. Про це інформує УНН із посиланням на сайт Білого дому.

Деталі

Зазначається, що підписані укази стосуються "відродження ядерної енергетики" та впровадження "золотого стандарту науки". Вони дозволяють тестування передових конструкцій ядерних реакторів у лабораторіях Міністерства енергетики, відкривають шлях до будівництва ядерних об’єктів на федеральних землях та зобов’язують Комісію з ядерного регулювання своєчасно видавати ліцензії.

Ми відновлюємо потужну американську ядерну промислову базу, перебудовуємо безпечний і суверенний внутрішній ланцюг постачання ядерного палива і ведемо світ до майбутнього, що підживлюватиметься американською ядерною енергією. Ці дії мають вирішальне значення для американської енергетичної незалежності та подальшого домінування в галузі ШІ та інших нових технологій

- заявив Майкл Кратсіос, директор Управління науки і технологій Білого дому.

В Білому домі повідомили, що Президент США також підписав указ про впровадження "золотого стандарту науки". Ідеться про введення принципів наукової практики на стандартах прозорості, відкритості до критики і перевірок, а також такої, що не має конфлікту інтересів. Цим указом Трамп нібито "відновлює суспільну довіру до науки".

"Указ визначає "золотий стандарт науки" та вимагає від федеральних дослідницьких агентств узгодити свої існуючі програми та діяльність із цими фундаментальними принципами. Окрім федеральних агентств, адміністрація Трампа закликає всіх американських дослідників та академічні установи повернутися до основ, відновивши "золотий стандарт науки", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Іран і США наближаються до ядерної угоди. Він закликав Тегеран діяти швидко, попередивши про можливі негативні наслідки у разі зволікань.

Трамп ухвалить розробку протиракетного щита "Golden Dome" за сотні мільярдів найближчими днями - CNN19.05.25, 15:18 • 8320 переглядiв

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