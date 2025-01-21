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Трамп подписал указ, чтобы сделать DOGE Маска более официальным

Трамп подписал указ, чтобы сделать DOGE Маска более официальным

Киев  •  УНН

 • 5878 просмотра

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Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Цифровой службы США в Департамент по вопросам эффективности правительства под руководством Илона Маска. Новый орган получит расширенные полномочия и имеет целью оптимизировать работу федеральных агентств.

Департамент по вопросам эффективности правительства США (DOGE), консультативный орган, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рекомендующий серьезные сокращения федеральным агентствам, вскоре может стать более официальным, если указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, пройдет юридическую проверку, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

В понедельник вечером Трамп подписал указ, который переименовывает Цифровую службу США (USDS), созданную в 2014 году бывшим президентом Бараком Обамой для "изменения подхода правительства к технологиям" в Службу DOGE США (USDS). 

Во время церемонии подписания исполнительного указа Трамп сказал, что в USDS будет около 20 сотрудников. Несмотря на свое название, это не федеральное ведомство исполнительной власти, для создания которого понадобился бы акт Конгресса.

Исполнительный указ предписывает руководителям агентств США проконсультироваться с USDS, чтобы сформировать "команды DOGE" из "минимум" четырех сотрудников в их агентстве в течение 30 дней. Команды, как правило, будут включать руководителя команды DOGE, инженера, специалиста по кадрам и юриста, согласно исполнительному указу, и будут работать с USDS и агентством, в котором они размещены, для реализации плана DOGE Трампа.

Кроме того, исполнительный указ устанавливает план "модернизации программного обеспечения" для улучшения инфраструктуры правительственной сети и IT-систем, а также предоставляет USDS доступ к "несекретным" записям агентств, программных систем и IT-систем "в соответствии с законом".

Исполнительный указ также создает временную организацию, Временную организацию службы DOGE США, предназначенную для "продвижения 18-месячной повестки дня DOGE [президента Трампа]". Организация должна прекратить свою деятельность 4 июля 2026 года.

Трамп ранее заявлял, что работу DOGE должен завершить "не позднее" 4 июля 2026 года - до выборов губернатора Огайо в ноябре 2026 года.

Еще неизвестно, выдержит ли указ предстоящие судебные баталии. В федеральный суд было подано не менее трех исков, в которых утверждается, что DOGE под руководством Маска нарушает требования прозрачности закона о федеральных консультативных комитетах (FACA), закона 1972 года, который требует, чтобы федеральные консультативные комитеты проводили заседания публично и представляли "сбалансированные" взгляды.

Маск предположил, что DOGE может помочь сократить федеральный бюджет США на сумму до 2 триллионов долларов за счет таких мер, как сокращение отходов, закрытие ненужных агентств и сокращение федеральной рабочей силы. Однако с тех пор он отказался от этой цели, и многие эксперты считают ее нереалистичной, указывает издание.

Дополнение

Трамп объявил о DOGE, который должны были совместно возглавить Маск и предприниматель Вивек Рамасвами, в конце прошлого года. Рамасвами с тех пор покинул DOGE после, как сообщается, столкновения с Маском, и, как сообщается, планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Огайо на следующей неделе.

Как пишет AP, первым распоряжением Департамента по вопросам эффективности правительства стало именно это: теперь все свелось к одному лидеру.

Вивек Рамасвами больше не является частью этого ведомства, что оставляет миллиардера Илона Маска руководить им самим.

Рамасвами, биотехнологический предприниматель, который добивался выдвижения от Республиканской партии на пост президента в 2024 году, просигнализировал о планах баллотироваться на пост губернатора Огайо в следующем году. 

"Вивек Рамасвами сыграл решающую роль в создании DOGE, - заявила в своем заявлении пресс-секретарь ведомства Ханна Келли. - Он намерен вскоре баллотироваться на выборную должность, что требует от него оставаться вне DOGE, уходя из структуры, которую мы объявили сегодня. Мы благодарим его за его вклад за последние 2 месяца и ожидаем, что он сыграет важную роль в том, чтобы сделать Америку снова великой".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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