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Трамп підписав указ, щоб зробити DOGE Маска офіційнішим

Трамп підписав указ, щоб зробити DOGE Маска офіційнішим

Київ • УНН

 • 26717 перегляди

Дональд Трамп підписав указ про перетворення Цифрової служби США в Департамент з питань ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска. Новий орган отримає розширені повноваження та має на меті оптимізувати роботу федеральних агентств.

Департамент з питань ефективності уряду США (DOGE), консультативний орган, очолюваний мільярдером Ілоном Маском, що рекомендує серйозні скорочення федеральним агентствам, невдовзі може стати більш офіційною, якщо указ, підписаний президентом США Дональдом Трампом, пройде юридичну перевірку, повідомляє TechCrunch, пише УНН.

Деталі

У понеділок увечері Трамп підписав указ, який перейменовує Цифрову службу США (USDS), створену у 2014 році колишнім президентом Бараком Обамою для "зміни підходу уряду до технологій" на Службу DOGE США (USDS). 

Під час церемонії підписання виконавчого указу Трамп сказав, що в USDS буде близько 20 співробітників. Попри свою назву, це не федеральне відомство виконавчої влади, для створення якого знадобився акт Конгресу.

Виконавчий указ наказує очільникам агентств США проконсультуватися з USDS, щоб сформувати "команди DOGE" з "мінімум" чотирьох співробітників у їхньому агентстві протягом 30 днів. Команди, як правило, включатимуть керівника команди DOGE, інженера, спеціаліста з кадрів та юриста, згідно з виконавчим указом, і працюватимуть з USDS та агентством, в якому вони розміщені, для реалізації плану DOGE Трампа.

Окрім того, виконавчий указ встановлює план "модернізації програмного забезпечення" для покращення інфраструктури урядової мережі та ІТ-систем, а також надає USDS доступ до "несекретних" записів агентств, програмних систем та ІТ-систем "відповідно до закону".

Виконавчий указ також створює тимчасову організацію, Тимчасову організацію служби DOGE США, призначену для "просування 18-місячного порядку денного DOGE [президента Трампа]". Організація має припинити свою діяльність 4 липня 2026 року.

Трамп раніше заявляв, що роботу DOGE має завершити "не пізніше" 4 липня 2026 року - до виборів губернатора Огайо в листопаді 2026 року.

Ще невідомо, чи витримає указ майбутні судові баталії. У федеральний суд було подано не менше трьох позовів, у яких стверджується, що DOGE під керівництвом Маска порушує вимоги прозорості закону про федеральні консультативні комітети (FACA), закону 1972 року, який вимагає, щоб федеральні консультативні комітети проводили засідання публічно та представляли "збалансовані" погляди.

Маск припустив, що DOGE може допомогти скоротити федеральний бюджет США на суму до 2 трильйонів доларів за рахунок таких заходів, як скорочення відходів, закриття непотрібних агентств та скорочення федеральної робочої сили. Проте з того часу він відмовився від цієї мети, і багато експертів вважають її нереалістичною, вказує видання.

Доповнення

Трамп оголосив про DOGE, який мали спільно очолити Маск і підприємець Вівек Рамасвамі, наприкінці минулого року. Рамасвамі з того часу залишив DOGE після, як повідомляється, зіткнення з Маском, і, як повідомляється, планує оголосити про висування своєї кандидатури на посаду губернатора Огайо наступного тижня.

Як пише AP, першим розпорядженням Департаменту з питань ефективності уряду стало саме це: тепер усе звелося до одного лідера.

Вівек Рамасвамі більше не є частиною цього відомства, що залишає мільярдера Ілона Маска керувати ним самим.

Рамасвамі, біотехнологічний підприємець, який домагався висування від Республіканської партії на посаду президента у 2024 році, просигналізував про плани балотуватися на посаду губернатора Огайо наступного року. 

"Вівек Рамасвамі відіграв вирішальну роль у створенні DOGE, - заявила у своїй заяві прессекретар відомства Ханна Келлі. - Він має намір невдовзі балотуватися на виборну посаду, що вимагає від нього залишатись поза DOGE, виходячи зі структури, яку ми оголосили сьогодні. Ми дякуємо йому за його внесок за останні 2 місяці і очікуємо, що він відіграє важливу роль у тому, щоб зробити Америку знову великою".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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