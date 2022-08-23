Трамп подал в суд на правительство США из-за обыска ФБР дома во Флориде

Детали

Источники сообщили The Guardian, что в иске утверждалось, что "суд должен назначить специальное лицо — обычно юриста или судью в отставке — потому что ФБР потенциально могло изъять привилегированные материалы во время обыска, а Министерство юстиции не должно решать, что может использоваться в целях изучения.

Иск, поданный в окружной суд Флориды, также "требует от правительства вернуть любой изъятый ​​предмет, не подпадавший под действие ордера на обыск".

Добавим

Обыск 8 августа был сделан для поиска официальных документов и материалов о президентстве Трампа, которые, по мнению Национального архива и Министерства юстиции, были незаконно изъяты из Белого дома, когда бывший президент покинул свой пост.