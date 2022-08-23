Трамп подал в суд на правительство США из-за обыска ФБР дома во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Дональд Трамп подал иск против правительства США в связи с обыском ФБР в его доме в Мар-а-Лаго, чтобы помешать сотрудникам агентства проверить некоторые материалы, изъятые без присмотра третьей стороны, пишет УНН.
Детали
Источники сообщили The Guardian, что в иске утверждалось, что "суд должен назначить специальное лицо — обычно юриста или судью в отставке — потому что ФБР потенциально могло изъять привилегированные материалы во время обыска, а Министерство юстиции не должно решать, что может использоваться в целях изучения.
Иск, поданный в окружной суд Флориды, также "требует от правительства вернуть любой изъятый предмет, не подпадавший под действие ордера на обыск".
Добавим
Обыск 8 августа был сделан для поиска официальных документов и материалов о президентстве Трампа, которые, по мнению Национального архива и Министерства юстиции, были незаконно изъяты из Белого дома, когда бывший президент покинул свой пост.