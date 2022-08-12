ФБР виявило у маєтку Дональда Трампа у Флориді 11 комплектів секретних документів – The Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Згідно з документами, проаналізованими The Wall Street Journal, агенти ФБР, які в понеділок обшукували будинок колишнього президента Дональда Трампа у Флориді, вилучили 11 наборів секретних документів, у тому числі деякі з них, зазначені як цілком секретні та призначені для доступу лише у спеціальних державних установах, передає УНН.
Деталі
Агенти Федерального бюро розслідувань забрали близько 20 коробок із речами, папки з фотографіями, рукописну записку та помилування союзника Трампа Роджера Стоуна. Також до списку була включена інформація про «президента Франції», згідно з тристорінковим списком. Список міститься у семисторінковому документі.
Список включає посилання на один набір документів, помічених як «Різні секретні документи/документи TS/SCI», що є абревіатурою, яка означає абсолютно секретну/конфіденційну інформацію. У ньому також йдеться, що агенти зібрали чотири комплекти секретних документів, три комплекти секретних документів і три комплекти конфіденційних документів. У списку не було більш детальної інформації щодо змісту документів.
Адвокати Трампа стверджують, що колишній президент використав свої повноваження для розсекречення матеріалів перед тим, як залишити свою посаду. Хоча президент має право розсекретити документи, є федеральні правила, які регулюють такий процес.
Ордер на обшук та вилучення, підписаний мировим суддею США Брюсом Рейнхартом, дозволив агентам ФБР обшукати офіс, а також усі складські приміщення та всі інші кімнати чи приміщення, які використовувалися або були доступні для використання колишнього президента та його співробітників.
Трамп у повідомленні на своїй платформі у соціальних мережах у четвер написав, що його представники повністю співпрацювали із ФБР, і додав: «Уряд міг би отримати все, що вони хотіли, якби це було в нас».