Трамп заявив, що ФБР провело обшук у його будинку у Флориді

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"Це темні часи для нашої нації, так як мій прекрасний будинок, Мар-А-Лаго в Палм-Біч, Флорида, в даний час знаходиться в облозі, зазнає набігів і окупований великою групою агентів ФБР. Нічого подібного ніколи не траплялося із президентом Сполучених Штатів… Цей неоголошений наліт на мій дім не був ні необхідним, ні доречним", - зазначив Трамп.

"Вони навіть зламали мій сейф", - наголосив експрезидент.

Деталі

За інформацією двох обізнаних джерел, обшук був пов’язаний зі звинуваченнями у справі про те, що оточення Трампа неналежним чином вивезло з Білого дому ящики з президентськими документами після завершення його повноважень.

Одне з джерел каже, що рейд ФБР тривав "упродовж годин".

Трамп першим підтвердив проведення обшуку.

Видання також зауважує, що у момент обшуку Трамп перебував не в маєтку в Мар-а-Лаго, а у Трамп-Тауер у Нью-Йорку.

Нагадаємо

Колишній президент США Дональд Трамп припустив, що хоче знову балотуватися на пост президента у 2024 році і лише обмірковує, коли розпочати свою кампанію.