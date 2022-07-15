Дональд Трамп натякнув на участь у президентських виборах 2024 року

Цитата

"Моє важливе рішення полягатиме в тому, чи піду я до або після (проміжних виборів)", - сказав Трамп журналу New York в інтерв'ю, опублікованому в четвер.

На пряме запитання, чи балотуватиметься він у Білий дім, Трамп повідомив, що він "вже прийняв це рішення".

Деталі

В статті The Washington Post йдеться, що у вересні Трамп вступить у гонку, щоб згуртувати своїх прихильників перед проміжними виборами, на яких республіканці сподіваються повернути контроль над Конгресом.

Трамп може вважати, що чим раніше він розпочне активну передвиборчу кампанію, тим легше протистоятиме потенційним суперникам усередині Республіканської партії, особливо губернатору Флориди Рону ДеСантісу, який набирає обертів у опитуваннях, пише Washington Post.

Більшість республіканських лідерів уже давно заявляють, що вони хотіли б, щоб Трамп почекав після проміжних виборів, щоб зробити будь-яку заяву про можливе балотування до Білого дому.

Республіканська партія вважає, що вона має велику перевагу перед осінньою кампанією, якщо вона спиратиметься на те, що вона називає "неправильним поводженням" президента Джо Байдена з економікою.

"Участь Трампа може зарядити демократичну базу та відвернути увагу від болю, який зазнають виборці на заправці та в продуктовому магазині", - зазначили автори WP.

Доповнення

Дональд Трамп двічі піддавався імпічменту, програв вибори 2020 року з різницею в 7 052 ​​770 голосів, замішаний у розслідуваннях федеральної прокуратури (з приводу заколоту в Капітолії, неправильного поводження з секретними документами Білого дому та втручання у вибори з фінансових шахрайств у президентському інавгураційному комітеті) та у зв'язку зі злочинним втручанням в роботу Комісії з цінних паперів та бірж.