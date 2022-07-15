Дональд Трамп намекнул на участие в президентских выборах 2024 года

Цитата

"Мое важное решение будет в том, пойду ли я до или после (промежуточных выборов)", - сказал Трамп журнала New York в интервью, опубликованном в четверг.

На прямой вопрос, будет ли он баллотироваться в Белый дом, Трамп сообщил, что он "уже принял это решение".

Детали

В статье The Washington Post говорится, что в сентябре Трамп вступит в гонку, чтобы сплотить своих сторонников перед промежуточными выборами, на которых республиканцы надеются вернуть контроль над Конгрессом.

Трамп может считать, что чем раньше он начнет активную предвыборную кампанию, тем легче будет противостоять потенциальным соперникам внутри Республиканской партии, особенно губернатору Флориды Рону ДеСантису, набирающему обороты в опросах, пишет Washington Post.

Большинство республиканских лидеров уже давно заявляют, что они хотели бы, чтобы Трамп подождал после промежуточных выборов, чтобы сделать любое заявление о возможном баллотировании в Белый дом.

Республиканская партия считает, что она имеет большое преимущество перед осенней кампанией, если она будет опираться на то, что она называет "неправильным обращением" президента Джо Байдена с экономикой.

"Участие Трампа может зарядить демократическую базу и отвлечь внимание от боли, испытываемой избирателями на заправке и в продуктовом магазине", - отметили авторы WP.

Дополнение

Дональд Трамп дважды подвергался импичменту, проиграл выборы 2020 года с разницей в 7 052 ​​770 голосов, замешан в расследованиях федеральной прокуратуры (по поводу мятежа в Капитолии, неправильного обращения с секретными документами Белого дома и в президентском инаугурационном комитете) и в связи с преступным вмешательством в работу Комиссии по ценным бумагам и биржам.