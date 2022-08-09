Трамп заявил, что ФБР провело обыск в его доме во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его доме в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление Дональда Трампа, передает УНН.
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"Это темные времена для нашей нации, так как мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов… Этот необъявленный налет на мой дом не был ни необходимым, ни уместным", - отметил Трамп.
"Они даже сломали мой сейф", - подчеркнул экспрезидент.
Детали
По информации двух осведомленных источников, обыск был связан с обвинениями по делу о том, что окружение Трампа ненадлежащим образом вывезло из Белого дома ящики с президентскими документами после завершения его полномочий.
Один из источников говорит, что рейд ФБР продолжался "в течение часов".
Трамп первым подтвердил проведение обыска.
Издание также отмечает, что в момент обыска Трамп находился не в имении в Мар-а-Лаго, а в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке.
Напомним
Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что хочет снова баллотироваться на пост президента в 2024 году и только обдумывает, когда начать свою кампанию.