ФБР обнаружило в имении Дональда Трампа во Флориде 11 комплектов секретных документов – The Wall Street Journal

Детали

Агенты Федерального бюро расследований забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помилование союзника Трампа Роджера Стоуна. Также в список была включена информация о «президенте Франции», согласно трехстраничному списку. Список содержится в семистраничном документе.

Список включает ссылку на один набор документов, помеченных как «Различные секретные документы/документы TS/SCI», что является аббревиатурой, что обозначает абсолютно секретную/конфиденциальную информацию. В нем также говорится, что агенты собрали четыре комплекта секретных документов, три комплекта секретных документов и три комплекта конфиденциальных документов. В списке не было более подробной информации о содержании документов.

Адвокаты Трампа утверждают, что бывший президент использовал свои полномочия для рассекречивания материалов перед тем, как покинуть свой пост. Хотя президент имеет право рассекретить документы, есть федеральные правила, регулирующие такой процесс.

Ордер на обыск и изъятие, подписанный мировым судьей США Брюсом Рейнхартом, разрешил агентам ФБР обыскать офис, а также все складские помещения и все другие комнаты или помещения, которые использовались или были доступны для использования бывшего президента и его сотрудников.

Трамп в сообщении на своей платформе в социальных сетях в четверг написал, что его представители полностью сотрудничали с ФБР, и добавил: «Правительство могло бы получить все, что они хотели, будь это у нас».