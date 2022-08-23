Трамп подав до суду на уряд США через обшук ФБР будинку у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Дональд Трамп подав позов проти уряду США у зв'язку з обшуком ФБР у його будинку в Мар-а-Лаго, щоб перешкодити співробітникам агентства перевірити деякі матеріали, вилучені без нагляду третьої сторони, пише УНН.
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Джерела повідомили The Guardian, що в позові стверджувалося, що "суд має призначити спеціальну особу — зазвичай юриста чи суддю у відставці — тому що ФБР потенційно можгло вилучити привілейовані матеріали під час обшуку, а Міністерство юстиції не повинно вирішувати, що може використовуватися у цілях вивчення".
Позов, поданий до окружного суду Флориди, також "вимагає від уряду повернути будь-який вилучений предмет, який не підпадав під дію ордера на обшук".
Додамо
Обшук 8 серпня було зроблено для пошуку офіційних документів та матеріалів про президентство Трампа, які, на думку Національного архіву та Міністерства юстиції, були незаконно вилучені з Білого дому, коли колишній президент залишив свою посаду.