Трамп подав до суду на уряд США через обшук ФБР будинку у Флориді

Деталі

Джерела повідомили The Guardian, що в позові стверджувалося, що "суд має призначити спеціальну особу — зазвичай юриста чи суддю у відставці — тому що ФБР потенційно можгло вилучити привілейовані матеріали під час обшуку, а Міністерство юстиції не повинно вирішувати, що може використовуватися у цілях вивчення".

Позов, поданий до окружного суду Флориди, також "вимагає від уряду повернути будь-який вилучений предмет, який не підпадав під дію ордера на обшук".

Додамо

Обшук 8 серпня було зроблено для пошуку офіційних документів та матеріалів про президентство Трампа, які, на думку Національного архіву та Міністерства юстиції, були незаконно вилучені з Білого дому, коли колишній президент залишив свою посаду.