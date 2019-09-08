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Трамп опасается, что экономическая ситуация в США ухудшится к выборам 2020 года

Трамп опасается, что экономическая ситуация в США ухудшится к выборам 2020 года

Киев  •  УНН

 • 8882 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп в последние недели в беседах с приближенными особами выражал обеспокоенность относительно потенциального ухудшения экономической ситуации в стране, которое может снизить его шансы на переизбрание на второй срок. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN, передает УНН.

По словам источников телеканала, американский лидер, несмотря на его заявления о том, что экономика США сейчас сильнее, чем когда-либо, поручил подчиненным разработать ряд мер с целью повышения потребительского доверия. В их числе возможное снижение налогов и новые договоренности с Канадой и Мексикой в сфере торговли. Кроме того, среди рассмотренных шагов наращивания давления на Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны, с тем, чтобы добиться от нее снижения базовой процентной ставки.

В публикации утверждается, что Трамп и его приближенные, в частности, старший советник и зять Джаред Кушнер, недавно лично обзванивали влиятельных американских предпринимателей. В телефонных разговорах они якобы убеждали бизнесменов в том, что есть поводы для оптимизма относительно экономической ситуации в США, а также торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

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По словам источников телеканала, в Белом доме опасаются, что экономическая ситуация в стране до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года, может стать не такой благоприятной, чтобы укрепить позиции Трампа.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет с 13 по 16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Напомним, по результатам опроса месячной давности, которые были опубликованы по состоянию на 7 августа, кандидат Джо Байден прежнему лидер президентской гонки в США, но его догонял другой кандидат — Берни Сандерс.

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