Трамп побоюється, що економічна ситуація в США погіршиться до виборів 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп протягом останніх тижнів в бесідах з наближеними висловлював стурбованість щодо потенційного погіршення економічної ситуації в країні, яке може знизити його шанси на переобрання на другий термін. Про це повідомив в суботу телеканал CNN, передає УНН.
За словами джерел телеканалу, американський лідер, незважаючи на його заяви про те, що економіка США зараз сильніше, ніж будь-коли, доручив підлеглим розробити ряд заходів з метою підвищення споживчої довіри. У їх числі можливе зниження податків і нові домовленості з Канадою і Мексикою в сфері торгівлі. Крім того, серед розглянутих кроків нарощування тиску на Федеральну резервну систему (ФРС) США, що виконує функції Центробанку країни, з тим, щоб домогтися від неї зниження базової процентної ставки.
У публікації стверджується, що Трамп і його наближені, зокрема, старший радник і зять Джаред Кушнер, недавно особисто обдзвонювали впливових американських підприємців. У телефонних розмовах вони нібито переконували бізнесменів в тому, що є приводи для оптимізму щодо економічної ситуації в США, а також торговельних суперечок між Вашингтоном і Пекіном.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WP: Трамп тисне на Зеленського, щоб перемогти на майбутніх президентських виборах у США
За словами джерел телеканалу, в Білому домі побоюються, що економічна ситуація в країні до президентських виборів, запланованих на листопад 2020 року, може стати не такою сприятливою, щоб зміцнити позиції Трампа.
Нагадаємо, 59-ті вибори президента США пройде 3 листопада 2020 року. Перші збори партійних активістів в ході майбутньої президентської кампанії відбудуться в штаті Айова на початку лютого 2020 року. З’їзд Демократичної партії, на якому буде висунутий кандидат в президенти, відбудеться з 13 по 16 липня 2020 року в Мілуокі (штат Вісконсін). Республіканці проведуть свій з’їзд з 24 по 27 серпня 2020 року в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).
Нагадаємо, за результатами опитування місячної давності, які були опубліковані станом на 7 серпня, кандидат Джо Байден як і раніше лідер президентських перегонів у США, але його наздоганяв інший кандидат — Берні Сандерс.