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Трамп отменяет одно из главных климатических ограничений для электростанций в США

Киев • УНН

 • 5054 просмотра

EPA отменило правила Байдена, которые требовали сократить 90% выбросов электростанций к 2032 году. Власти ожидают экономии в размере 300 млрд долларов.

Трамп отменяет одно из главных климатических ограничений для электростанций в США

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило об отмене ограничений на выбросы парниковых газов для угольных и газовых электростанций, введённых при администрации Джо Байдена. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Речь идёт о правиле 2024 года, которое предусматривало поэтапное ужесточение требований к электростанциям. В частности, к 2032 году они должны были улавливать и хранить не менее 90% производимых выбросов углерода.

EPA также предложило отменить другие правила, касающиеся парниковых газов. В агентстве утверждают, что Закон о чистом воздухе не наделяет его полномочиями регулировать такие выбросы в контексте изменения климата.

В администрации Трампа подсчитали экономию в $300 млрд

В EPA заявили, что отмена требований позволит энергетической отрасли сэкономить более $300 млрд и будет способствовать увеличению производства энергии в США.

Администрация Трампа взялась за дело, чтобы защитить американскую энергетику и убедиться, что вы можете позволить себе держать свет включённым

— заявил глава EPA Ли Зелдин.

Решение стало частью более широкого пересмотра климатической политики предыдущих администраций. В феврале EPA уже отменило стандарты выбросов парниковых газов для автомобилей и юридическое обоснование, лежавшее в основе соответствующих регуляторных полномочий агентства.

Экологические организации заявили, что будут обжаловать новые решения администрации Трампа в судах. Если отмена правил выдержит юридические вызовы, она также может существенно ограничить возможности будущих администраций США вновь вводить требования по сокращению выбросов парниковых газов угольными и газовыми электростанциями.

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Степан Гафтко

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