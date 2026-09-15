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Трамп скасовує одне з головних кліматичних обмежень для електростанцій у США

Київ • УНН

 • 5038 перегляди

EPA скасувало правила Байдена, що вимагали скорочувати 90% викидів електростанцій до 2032 року. Влада очікує економії $300 млрд.

Трамп скасовує одне з головних кліматичних обмежень для електростанцій у США

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) оголосило про скасування обмежень на викиди парникових газів для вугільних і газових електростанцій, запроваджених за адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Йдеться про правило 2024 року, яке передбачало поступове посилення вимог до електростанцій. Зокрема, до 2032 року вони мали вловлювати та зберігати щонайменше 90% вироблених викидів вуглецю.

EPA також запропонувало скасувати інші правила щодо парникових газів. В агентстві стверджують, що Закон про чисте повітря не надає йому повноважень регулювати такі викиди у контексті зміни клімату.

У Трампа порахували економію у $300 млрд

В EPA заявили, що скасування вимог дозволить енергетичній галузі заощадити понад $300 млрд та сприятиме збільшенню виробництва енергії у США.

Адміністрація Трампа взялася за справу, щоб захистити американську енергетику та переконатися, що ви можете дозволити собі тримати світло увімкненим

– заявив керівник EPA Лі Зелдін.

Рішення стало частиною ширшого перегляду кліматичної політики попередніх адміністрацій. У лютому EPA вже скасувало стандарти викидів парникових газів для автомобілів та юридичне обґрунтування, яке лежало в основі відповідних регуляторних повноважень агентства.

Екологічні організації заявили, що оскаржуватимуть нові рішення адміністрації Трампа в судах. Якщо скасування правил витримає юридичні виклики, воно також може суттєво обмежити можливості майбутніх адміністрацій США знову запровадити вимоги щодо скорочення парникових викидів вугільними та газовими електростанціями.

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Степан Гафтко

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