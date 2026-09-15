Трамп скасовує одне з головних кліматичних обмежень для електростанцій у США

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) оголосило про скасування обмежень на викиди парникових газів для вугільних і газових електростанцій, запроваджених за адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

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Йдеться про правило 2024 року, яке передбачало поступове посилення вимог до електростанцій. Зокрема, до 2032 року вони мали вловлювати та зберігати щонайменше 90% вироблених викидів вуглецю.

EPA також запропонувало скасувати інші правила щодо парникових газів. В агентстві стверджують, що Закон про чисте повітря не надає йому повноважень регулювати такі викиди у контексті зміни клімату.

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В EPA заявили, що скасування вимог дозволить енергетичній галузі заощадити понад $300 млрд та сприятиме збільшенню виробництва енергії у США.

Адміністрація Трампа взялася за справу, щоб захистити американську енергетику та переконатися, що ви можете дозволити собі тримати світло увімкненим – заявив керівник EPA Лі Зелдін.

Рішення стало частиною ширшого перегляду кліматичної політики попередніх адміністрацій. У лютому EPA вже скасувало стандарти викидів парникових газів для автомобілів та юридичне обґрунтування, яке лежало в основі відповідних регуляторних повноважень агентства.

Екологічні організації заявили, що оскаржуватимуть нові рішення адміністрації Трампа в судах. Якщо скасування правил витримає юридичні виклики, воно також може суттєво обмежити можливості майбутніх адміністрацій США знову запровадити вимоги щодо скорочення парникових викидів вугільними та газовими електростанціями.

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