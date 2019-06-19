Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

“Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок”, — сказал Трамп.

Он заявил, что “страна сейчас процветает и достигает новых высот”. “Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны”, — отметил американский лидер. Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: “Однажды мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца”.

Говоря о своих политических оппонентов, Трамп подчеркнул: “Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, тогда приходите 3 ноября (2020 года) и голосуйте, голосуйте, голосуйте”. “В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад (спецпрокурора США Роберта) Мюллера принесла нам победу, и сейчас они хотят все повторить”. В докладе было констатировано, что любой заговора сотрудников избирательного штаба Трампа с представителями России обнаружить не удалось.

Так, во время выступления он также поднял тему противодействия Российской Федерации.

“Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России”. “Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп”, — добавил он. “Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть”, — констатировал Трамп.

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Напомним, пятьдесят девятая выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет с 13 по 16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года получит не он.