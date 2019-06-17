Трамп поступається за популярністю п'яти можливим суперникам на виборах - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп поступається за популярністю серед виборців п'ятьом демократам, які можуть стати його суперниками на виборах глави держави в 2020 році. Про це свідчать опубліковані в неділю результати опитування, проведеного телеканалом Fox News з 9 по 12 червня, передає УНН.
Згідно з оцінками, зараз найвищий рейтинг серед політиків, що претендують на висунення кандидатом в президенти від демократів, у колишнього віце-президента США Джо Байдена. 32% респондентів з числа прихильників Демократичної партії заявили, що віддали б йому свої голоси на первинних виборах.
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Сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, який змагався з Хілларі Клінтон за висунення кандидатом від демократів у 2016 році, підтримали б 13% опитаних. Сенатора від Массачусетсу Елізабет Уоррен — 9%, мера міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піта Буттеджаджа і сенатора від Каліфорнії Камалу Харріс — по 8%.
За результатами опитування, якби вибори президента США відбулися зараз, Трамп програв би кожному з п’яти зазначених політиків. Якби кандидатом від демократів висунули Байдена, він отримав би 49% голосів виборців, а Трамп — 39%. Сандерс переміг би Трампа, набравши 49% голосів, результат республіканця склав би 40%. Уоррен здобула б перемогу над Трампом при співвідношенні 43% до 41% голосів на користь демократа. Для Харріс і Буттеджаджа результати склали б відповідно 42% — 41% і 41% — 40%.
Опитування проведене серед приблизно 1 тис. респондентів по всій країні. Питання їм задавали по телефону.
Нагадаємо, 59-е вибори президента США пройде 3 листопада 2020 року. Перші збори партійних активістів в ході майбутньої президентської кампанії відбудуться в штаті Айова на початку лютого 2020 року. З’їзд Демократичної партії, на якому буде висунутий кандидат в президенти, відбудеться з 13 по 16 липня 2020 року в Мілуокі (штат Вісконсін). Республіканці проведуть свій з’їзд з 24 по 27 серпня 2020 року в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп вважає, що ринок чекає безпрецедентний обвал, якщо перемогу на президентських виборах 2020 року здобуде не він.