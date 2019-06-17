Трамп поступається за популярністю п'яти можливим суперникам на виборах - опитування

КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп поступається за популярністю серед виборців п'ятьом демократам, які можуть стати його суперниками на виборах глави держави в 2020 році. Про це свідчать опубліковані в неділю результати опитування, проведеного телеканалом Fox News з 9 по 12 червня, передає УНН.