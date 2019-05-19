Вибори в США: Байден засудив розкол серед демократів

КИЇВ. 19 травня. УНН. Екс-віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на передвиборчому мітингу у Філадельфії засудив розкол серед демократів та закликав їх об'єднатись для перемоги над Трампом на президентських виборах 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.