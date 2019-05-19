Вибори в США: Байден засудив розкол серед демократів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Екс-віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на передвиборчому мітингу у Філадельфії засудив розкол серед демократів та закликав їх об'єднатись для перемоги над Трампом на президентських виборах 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
На зустрічі Байден заявив, що Трамп розколов суспільство. Екс-віце-президент також розкритикував інших кандидатів-демократів, вважаючи, що гнів стосовно чинного президента - недостатня міра для перемоги на президентських виборах.
За словами колишнього Байдена, його програма спрямована на демократів, республіканців і незалежних виборців.
"Якщо американці хочуть президента, який збільшить розкол, був би жорстким керівником та демонізував би супротивників - то їм потрібен не я, у них вже є Дональд Трамп", - заявив Байден.
Як повідомляв УНН, за даними кількох опитувань, Байден більш ніж на 20% випереджає свого найближчого суперника, Берні андерса.
59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.