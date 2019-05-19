Выборы в США: Байден осудил раскол среди демократов

На встрече Байден заявил, что Трамп расколол общество. Экс-вице-президент также раскритиковал других кандидатов-демократов, считая, что их гнев по отношению действующего президента - недостаточная мера для победы на президентских выборах.

По словам бывшего Байдена, его программа направлена на демократов, республиканцев и независимых избирателей.

"Если американцы хотят президента, который увеличит раскол, был бы жестким руководителем и демонизировал бы противников - то им нужен не я, у них уже есть Дональд Трамп", - заявил Байден.

Как сообщал УНН, по данным нескольких опросов, Байден более чем на 20% опережает своего ближайшего соперника, Берни Андерса.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020.