Выборы в США: Байден осудил раскол среди демократов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Экс-вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден на предвыборном митинге в Филадельфии осудил раскол среди демократов и призвал их объединиться для победы над Трампом на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
На встрече Байден заявил, что Трамп расколол общество. Экс-вице-президент также раскритиковал других кандидатов-демократов, считая, что их гнев по отношению действующего президента - недостаточная мера для победы на президентских выборах.
По словам бывшего Байдена, его программа направлена на демократов, республиканцев и независимых избирателей.
"Если американцы хотят президента, который увеличит раскол, был бы жестким руководителем и демонизировал бы противников - то им нужен не я, у них уже есть Дональд Трамп", - заявил Байден.
Как сообщал УНН, по данным нескольких опросов, Байден более чем на 20% опережает своего ближайшего соперника, Берни Андерса.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020.