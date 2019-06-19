Трамп оголосив про офіційний початок своєї нової президентської кампанії

“Сьогодні ввечері я оголошую перед вами офіційно про старт кампанії з переобрання президентом США на другий термін”, — сказав Трамп.

Він заявив, що “країна зараз процвітає і досягає нових висот”. “Наша економіка служить предметом заздрості для всього світу, можливо, вона в кращому стані за всю історію нашої країни”, — зазначив американський лідер. Нагадавши про перемогу на президентських виборах 2016 року, Трамп сказав: “Один раз ми це зробили і тепер повторимо. І на цей раз ми доведемо справу до кінця”.

Говорячи про своїх політичних опонентів, Трамп підкреслив: “Якщо ви хочете покінчити з цією корумпованою системою раз і назавжди, то приходьте 3 листопада (2020 року) і голосуйте, голосуйте, голосуйте”. “В останні 2,5 року ми перебували під облогою. Доповідь (спецпрокурора США Роберта) Мюллера принесла нам перемогу, і зараз вони хочуть все повторити”. У доповіді було констатовано, що будь-якої змови співробітників виборчого штабу Трампа з представниками Росії виявити не вдалося.

Так, під час виступу він, зокрема, підняв тему протидії Російській Федерації.

“Я зміцнив збройні сили, ввів санкції проти Росії і надав альтернативні джерела поставок енергоносіїв для всієї Європи, це створило дуже серйозну конкуренцію для Росії”. “Ніхто не виявляв більшої жорстокості по відношенню до Росії, ніж Дональд Трамп”, — додав він. “Демократів не хвилює Росія, їх хвилює тільки державна влада”, — констатував Трамп.

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Нагадаємо, 59-е вибори президента США пройде 3 листопада 2020 року. Перші збори партійних активістів в ході майбутньої президентської кампанії відбудуться в штаті Айова на початку лютого 2020 року. З’їзд Демократичної партії, на якому буде висунутий кандидат в президенти, відбудеться з 13 по 16 липня 2020 року в Мілуокі (штат Вісконсін). Республіканці проведуть свій з’їзд з 24 по 27 серпня 2020 року в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп вважає, що ринок чекає безпрецедентний обвал, якщо перемогу на президентських виборах 2020 року здобуде не він.