Трамп одержал победу в одном из «шатких» штатов
Киев • УНН
Дональд Трамп победил в Северной Каролине, получив дополнительные 16 голосов выборщиков. Теперь у него 230 голосов против 192 у Камалы Харрис при необходимых 270 для победы.
Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине и получил 16 голосов выборщиков. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Трамп одержал победу в Северной Каролине, которая считается «шатким» штатом. Всего у него 230 голосов из 270 нужных.
У Камалы Харрис 192 голоса.
Напомним
Еще по состоянию на 06:00 по Киевскому времени, Дональд Трамп имел 214 голосов, а Камала Харрис 179.