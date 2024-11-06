Трамп одержал победу в одном из «шатких» штатов

Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине и получил 16 голосов выборщиков. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Трамп одержал победу в Северной Каролине, которая считается «шатким» штатом. Всего у него 230 голосов из 270 нужных.

У Камалы Харрис 192 голоса.

Напомним

Еще по состоянию на 06:00 по Киевскому времени, Дональд Трамп имел 214 голосов, а Камала Харрис 179.