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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп одержал победу в одном из «шатких» штатов

Трамп одержал победу в одном из «шатких» штатов

Киев  •  УНН

04:50 • 8572 просмотра

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Дональд Трамп победил в Северной Каролине, получив дополнительные 16 голосов выборщиков. Теперь у него 230 голосов против 192 у Камалы Харрис при необходимых 270 для победы.

Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине и получил 16 голосов выборщиков. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Трамп одержал победу в Северной Каролине, которая считается «шатким» штатом. Всего у него 230 голосов из 270 нужных.

У Камалы Харрис 192 голоса.

Напомним 

Еще по состоянию на 06:00 по Киевскому времени, Дональд Трамп имел 214 голосов, а Камала Харрис 179. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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