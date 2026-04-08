Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Киев • УНН
Президент США согласился на двустороннее прекращение огня ради открытия Ормузского пролива. Стороны планируют финализировать мирное соглашение из 10 пунктов.
Президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на 2 недели. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, соответствующее решение он принял после разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.
При условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и нападение на Иран на две недели
Он подчеркнул, что это будет двустороннее прекращение огня.
Причина этого заключается в том, что мы уже выполнили и перевыполнили все военные цели, и очень далеко продвинулись к окончательному Соглашению по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке. Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является действенной основой для переговоров. Почти все пункты прошлых споров были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит окончательно согласовать и завершить Соглашение
Он добавил, что для него является большой честью тот факт, что "эта долгосрочная проблема близка к решению".
Напомним
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф просит президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.
Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.
В переговорах по Ирану ожидаются "хорошие новости" - CNN08.04.26, 01:00 • 712 просмотров