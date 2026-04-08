Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели

Президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на 2 недели. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

По словам главы Белого дома, соответствующее решение он принял после разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

При условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и нападение на Иран на две недели - написал Трамп.

Он подчеркнул, что это будет двустороннее прекращение огня.

Причина этого заключается в том, что мы уже выполнили и перевыполнили все военные цели, и очень далеко продвинулись к окончательному Соглашению по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке. Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является действенной основой для переговоров. Почти все пункты прошлых споров были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит окончательно согласовать и завершить Соглашение - отметил президент США.

Он добавил, что для него является большой честью тот факт, что "эта долгосрочная проблема близка к решению".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф просит президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.

