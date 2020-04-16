Трамп не уверен, что ВОЗ способна на масштабные изменения, которые ждут от нее США

“Мы определимся (с вопросом финансирования ВОЗ) через какой-то промежуток времени, но они должны либо осуществить масштабные изменения, я даже не знаю, смогут ли они это сделать, или же мы отдадим деньги (другим) людям ... Мы хотим помогать людям” — сказал Трамп.

Он снова обрушился с критикой на организацию, в частности, назвав ее “инструментом (в руках) Китая”. “Она (организация) была инструментом Китая, она была, как я уже говорил, в полной мере ориентирована на Китай ... ВОЗ, как и Всемирная торговая организация (ВТО), в течение десятилетий они так плохо относились к США. И они (действовали) в пользу Китая”, — утверждает президент США.

Трамп вновь заявил, что ВОЗ была против введенного ним в связи с распространением нового коронавируса запрета на въезд в страну иностранцев, побывавших незадолго до этого в Китае. “Им нужно много времени, чтобы понять, что происходит, но у меня есть ощущение, что они точно знали, что происходит. К сожалению, другие страны доверились ВОЗ и не ввели любой запрет. И вы видите, что произошло с Италией, что произошло с Испанией, что произошло с Францией”, — добавил глава Белого дома.

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“Это была ужасная трагическая ошибка или, возможно, они (ВОЗ) знали. Я уверен, что они не знали всей серьезности этого, но, может быть, они знали, потому что если они знали, то это еще более ужасное преступление”, — добавил Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ “до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса”. По его словам, из-за неверных оценок и рекомендации организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.