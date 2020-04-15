Генсек ООН: США вибрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що зараз не час припиняти виплату внесків до бюджету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). З такою заявою він виступив на тлі рішення президента США Дональда Трампа призупинити фінансування організації, передає УНН.
“Зараз не час скорочувати ресурси для роботи ВООЗ або будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з вірусом”, — сказав Гутерріш. “Я впевнений, що ВООЗ має надаватися підтримка, яка є абсолютно необхідною, щоб світ переміг у війні з COVID-19”.
Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про припинення фінансування ВООЗ.