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Трамп не впевнений, що ВООЗ здатна на масштабні зміни, яких чекають від неї США

Трамп не впевнений, що ВООЗ здатна на масштабні зміни, яких чекають від неї США

Київ • УНН

 • 11885 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Білому домі очікують від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) масштабних змін. Про це повідомив в середу на брифінгу в своїй адміністрації президент США Дональд Трамп, підкресливши при цьому, що він не впевнений у здатності організації такі зміни здійснити, пише УНН.

“Ми визначимося (з питанням фінансування ВООЗ) через якийсь проміжок часу, але вони повинні або здійснити масштабні зміни, я навіть не знаю, чи зможуть вони це зробити, або ж ми віддамо гроші (іншим) людям... Ми хочемо допомагати людям”, — сказав Трамп.

Він знову обрушився з критикою на організацію, зокрема, назвавши її “інструментом (в руках) Китаю”. “Вона (організація) була інструментом Китаю, вона була, як я вже говорив, в повній мірі орієнтована на Китай... ВООЗ, як і Світова організація торгівлі (СОТ), протягом десятиліть вони так погано ставилися до США. І вони (діяли) на користь Китаю”, — стверджує президент США.

Трамп знову заявив, що ВООЗ була проти введеної ним у зв’язку з поширенням нового коронавірусу заборони на в’їзд в країну іноземців, що побували незадовго до цього в Китаї. “Їм потрібно багато часу, щоб усвідомити, що відбувається, але у мене є відчуття, що вони точно знали, що відбувається. На жаль, інші країни довірилися ВООЗ і не ввели будь-якої заборони. І ви бачите, що сталося з Італією, що сталося з Іспанією, що сталося з Францією”, — додав глава Білого дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек ООН: США вибрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ

“Це була жахлива трагічна помилка чи, можливо, вони (ВООЗ) знали. Я впевнений, що вони не знали всієї серйозності цього, але, може бути, вони знали, тому що якщо вони знали, то це ще більш жахливий злочин”, — додав Трамп.

У вівторок Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ “до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу”. За його словами, через невірні оцінки і рекомендації організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могли б.

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