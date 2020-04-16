Трамп не впевнений, що ВООЗ здатна на масштабні зміни, яких чекають від неї США

“Ми визначимося (з питанням фінансування ВООЗ) через якийсь проміжок часу, але вони повинні або здійснити масштабні зміни, я навіть не знаю, чи зможуть вони це зробити, або ж ми віддамо гроші (іншим) людям... Ми хочемо допомагати людям”, — сказав Трамп.

Він знову обрушився з критикою на організацію, зокрема, назвавши її “інструментом (в руках) Китаю”. “Вона (організація) була інструментом Китаю, вона була, як я вже говорив, в повній мірі орієнтована на Китай... ВООЗ, як і Світова організація торгівлі (СОТ), протягом десятиліть вони так погано ставилися до США. І вони (діяли) на користь Китаю”, — стверджує президент США.

Трамп знову заявив, що ВООЗ була проти введеної ним у зв’язку з поширенням нового коронавірусу заборони на в’їзд в країну іноземців, що побували незадовго до цього в Китаї. “Їм потрібно багато часу, щоб усвідомити, що відбувається, але у мене є відчуття, що вони точно знали, що відбувається. На жаль, інші країни довірилися ВООЗ і не ввели будь-якої заборони. І ви бачите, що сталося з Італією, що сталося з Іспанією, що сталося з Францією”, — додав глава Білого дому.

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“Це була жахлива трагічна помилка чи, можливо, вони (ВООЗ) знали. Я впевнений, що вони не знали всієї серйозності цього, але, може бути, вони знали, тому що якщо вони знали, то це ще більш жахливий злочин”, — додав Трамп.

У вівторок Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ “до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу”. За його словами, через невірні оцінки і рекомендації організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могли б.