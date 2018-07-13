Трамп не имеет больших ожиданий от встречи с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером РФ Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы ядерного оружия, Украину и Сирию, но он не имеет больших ожиданий от встречи. Об этом Трамп заявил во время совместного выступления с британским лидером Терезой Мэй в Соединенном Королевстве, передает корреспондент УНН.
"Не надо забывать, что мы - не единственная страна, которая имеет ядерное оружие. Это будет медленный процесс. Но я думаю, и когда мы договаривались об этой встрече, мы оба хотели этой встречи - и Путин, и я. ... я не еду туда с большими ожиданиями. Но ядерные ограничения, для меня это является самой большой проблемой в мире", - сказал он.
Ядерное оружие - это самая большая проблема в мире, заявил американский президент.
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"По моему мнению, это - самая большая проблема, с которой столкнулся мир. Нам надо уменьшить ядерное оружие, в дальнейшем вообще от него избавиться. Это возможно только в мечтах, но это тема, о которой я буду говорить с Путиным .... Как я говорил госпоже премьер-министру, я не еду туда с какими-то завышенными ожиданиями", - сказал Трамп.
По словам президента, политические проблемы существуют и на его родине, однако "надо что-то сделать с Россией".
"Действительно, мы будем говорить о Сирии и об Украине, а также о других темах", - добавил он.
Напомним, Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля.