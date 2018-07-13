Трамп не має великих очікувань щодо зустрічі з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним обговорюватиме питання ядерної зброї, Україну та Сирію, проте він не має великих очікувань щодо зустрічі. Про це Трамп заявив під час спільного виступу з британською лідеркою Терезою Мей у Сполученому Королівстві, передає кореспондент УНН.
“Не треба забувати, що ми — не єдина країна, яка має ядерну зброю. Це буде повільний процес. Але я думаю, і коли ми домовлялись про цю зустріч, ми обидва прагли цієї зустрічі — і Путін і я. ...я не їду туди з великими очікуваннями. Але ядерні обмеження, для мене це є найбільшою проблемою в світі”, — сказав він.
Ядерна зброя — це найбільша проблема в світі, заявив американський президент.
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“На мою думку, це — найбільша проблема, з якою зіштовхнувся світ. Нам треба зменшити ядерну зброю, надалі взагалі її позбутись. Це можливо лише у мріях, але це тема, про яку я говоритиму з Путіним.... Як я говорив пані прем’єр-міністру, я не їду туди з якимись завищеними очікуваннями”, — сказав Трамп.
За словами президента, політичні проблеми існують і на його батьківщині, проте “треба щось зробити з Росією”.
“Справді, ми будемо говорити про Сирію і про Україну, а також про інші теми”, — додав він.
Нагадаємо, Трамп і Путін зустрінуться в Гельсінкі 16 липня.