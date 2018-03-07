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Трамп назвал себя последней "звездой" Америки, Киммел ответил

Трамп назвал себя последней "звездой" Америки, Киммел ответил

Киев  •  УНН

 • 16269 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Ведущий 90-й церемонии вручения премии "Оскар" Джимми Киммел ответил Дональду Трампу на шутку президента о последней звезде, передает УНН со ссылкой на Twitter Киммела.

Отметим, после нынешнего "Оскара", который, согласно американским отчетам, имел самый низкие рейтинги в истории, Трамп не удержался от едких комментариев.

"Самый низкий рейтинг "Оскара" в истории. Проблема в том, что у нас нет больше звезд - кроме вашего Президента (просто шучу, конечно)", - написал Трамп в своем Twitter.

Популярный американский ведущий, который в этом году проводил церемонию, быстро отреагировал.

"Спасибо, президент с самым низким рейтингом в истории", - ответил Киммел.

Комментарий ведущего стал почти втрое популярнее, чем твит президента: 131 тысяч репост до 51 и 493 000 "лайков" до 174 соответственно.

Во вторник в ходе выпуска передачи Live! на канале ABC, Киммел объяснил, что низкий рейтинг "Оскара", а также Супербоула, "Грэмми", "Эмми", "Золотого глобуса" и других телепередач связан с появлением популярного сервиса Netflix.

Как сообщал УНН, нынешнюю церемонию вручения премии "Оскар" посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году.

Thanks, lowest rated President in HISTORY. https://t.co/E01UgDaZ3T

- Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 6 марта 2018

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