Трамп назвал себя последней "звездой" Америки, Киммел ответил
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Ведущий 90-й церемонии вручения премии "Оскар" Джимми Киммел ответил Дональду Трампу на шутку президента о последней звезде, передает УНН со ссылкой на Twitter Киммела.
Отметим, после нынешнего "Оскара", который, согласно американским отчетам, имел самый низкие рейтинги в истории, Трамп не удержался от едких комментариев.
"Самый низкий рейтинг "Оскара" в истории. Проблема в том, что у нас нет больше звезд - кроме вашего Президента (просто шучу, конечно)", - написал Трамп в своем Twitter.
Популярный американский ведущий, который в этом году проводил церемонию, быстро отреагировал.
"Спасибо, президент с самым низким рейтингом в истории", - ответил Киммел.
Комментарий ведущего стал почти втрое популярнее, чем твит президента: 131 тысяч репост до 51 и 493 000 "лайков" до 174 соответственно.
Во вторник в ходе выпуска передачи Live! на канале ABC, Киммел объяснил, что низкий рейтинг "Оскара", а также Супербоула, "Грэмми", "Эмми", "Золотого глобуса" и других телепередач связан с появлением популярного сервиса Netflix.
Как сообщал УНН, нынешнюю церемонию вручения премии "Оскар" посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году.
Thanks, lowest rated President in HISTORY. https://t.co/E01UgDaZ3T- Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 6 марта 2018